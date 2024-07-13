Инфляция в Аргентине бьет рекорды

Рост цен в Аргентине в июне составил 4,6%, с начала 2024 года накопленная инфляция составила почти 80%. Это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общий уровень индекса потребительских цен в июне 2024 года вырос на 4,6%, с начала года - на 79,8%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 271,5%", - говорится в докладе.

По данным составителей доклада, в июне сильнее всего подорожали коммунальные услуги (+14,3%). За ними следуют отели и рестораны (+6,3%) и сфера образования (+5,7%). Цены на продукты питания выросли на 3%.

Инфляция в Аргентине стала замедляться после резкого скачка в декабре 2023 года. Тогда рост цен за месяц составил 25,5%, в январе - 20,6%, в феврале - 13,2%, в марте - 11%, в апреле - 8,8%, в мае - 4,2%. Снижение инфляции происходит параллельно со снижением экономической активности. По данным института статистики, в мае индекс промышленного производства снизился на 0,2%, месячный индекс экономической активности в апреле уменьшился на 0,1%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года - 94,8%, 2021 г. - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо за $1.

Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый квартал года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея с 49,5% до 55%. Безработица за этот же период увеличилась с 5,7% до 7,7%, уровень ВВП упал на 5,1%.