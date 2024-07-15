Азербайджан и Израиль обсудили стратегию по укреплению экономических связей

Азербайджан и Израиль обсудили стратегию по укреплению двусторонних экономических отношений.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с министром регионального сотрудничества Израиля Давидом Амсалемом.

"Мы обсудили стратегии по укреплению двусторонних экономических и торговых отношений, а также обменялись мнениями о благоприятном инвестиционном климате Азербайджана для иностранных инвесторов и потенциале для расширения сотрудничества между заинтересованными сторонами частного сектора", - говорится в публикации.

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