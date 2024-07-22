Румыны, работающие за рубежом, являются крупнейшими инвесторами в экономику страны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в новом исследовании Национального банка Румынии, согласно которому в 2023 году денежные переводы, отправленные диаспорой, достигли рекордных 6,5 млрд евро. Эта сумма, эквивалентная 2 проц ВВП Румынии, немного превышает общую стоимость прямых иностранных инвестиций.

Денежные переводы, отправляемые диаспорой, стали постоянным источником иностранной валюты, помогая поддерживать лей (национальная валюта) и покрывать дефицит текущего счета.

Великобритания остается на первом месте в топе стран происхождения денежных переводов в Румынию с 1,5 миллиарда евро. Второе место заняла Германия с 1,4 миллиарда евро, за ней следуют Италия и Испания.

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