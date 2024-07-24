Саймон Стил о цели РКИК ООН по климатическому финансированию

Текущая цель РКИК ООН по климатическому финансированию заключается в том, как добиться того, чтобы одобренные в прежние годы сотни миллиардов долларов в год на решение климатических проблем увеличились до триллиона долларов каждый год для смягчения последствий изменения климата с увеличением роли в этом развитых стран.

Об этом сказал в штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения в Баку исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, нужно постараться верно сложить пазлы, чтобы достичь поэтапных целей снижения выбросов парниковых газов сначала на 43%, а потом доведя снижение до 60%.

"Речь не о проблемах технического сокращения выбросов, а об инвестиционных планах

трансформации экономик стран мира. В частности, надо понять связанность мощности производств и количества выбросов, и прийти к таким решениям, которые не навредят экономическому развитию", - отметил Стил.

Также, по его словам, необходимо поддержать развивающиеся страны, финансовое положение которых не позволяет им полноценно бороться с последствиями изменения климата.

"Нам в 2024-25 годах предстоит сложная задача - выйти на согласованное коллективное решение о климатическом финансировании с пониманием роли и обязательств каждой страны", - подчеркнул Стил.

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