COP29 имеет решающее значение для продолжения глобальных усилий по смягчению последствий изменения климата.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной мексиканским изданием Milenio.

"2024 год знаменует собой важный этап в глобальной борьбе с изменением климата. В Баку, Азербайджане в ноябре этого года пройдет Конференция ООН по изменению климата. Это мероприятие, известное как COP29, имеет решающее значение для продолжения глобальных усилий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Азербайджан, страна, расположенная на перекрестке Европы и Азии, демонстрирует твердую приверженность устойчивому развитию и переходу к низкоуглеродной экономике",- говорится в статье.

Автор считает, что в столь нестабильном сегодня мире, тема изменения климата имеет решающее значение для выживания цивилизации.

"Миру необходимо объединиться вокруг этого экзистенциального вопроса. Обнадеживает, что такая страна, как Азербайджан, известная своей инклюзивностью и мультикультурализмом, которая недавно председательствовала в Движении неприсоединения и активно участвовала во многих важных международных вопросах, выступила вперед, чтобы принять этот вызов и получила широкую поддержку международного сообщества. Азербайджан был пионером в нефтяной промышленности в XIX веке, и теперь тот факт, что страны, первыми начавшие заниматься этой промышленностью, серьезно относятся к проблеме изменения климата, вселяет надежду",- говорится в материале.

В статье подчеркивается, что Азербайджан достиг значительных успехов в области устойчивого развития.

"Страна инвестировала в возобновляемые источники энергии, особенно в солнечную и ветровую энергию, и приняла политику по снижению своей зависимости от ископаемых видов топлива. Благодаря стратегическому расположению и значительным природным ресурсам Азербайджан становится региональным лидером в области чистой энергии. Общий энергетический потенциал Каспийского моря в плане оффшорных ветровых электростанций составляет 157 ГВт. Азербайджан выделяется как одна из стран с наибольшим потенциалом в области возобновляемых источников энергии и технических возможностей.

Кроме того, страна недавно построила солнечные электростанции, такие как Гарадаг (230 МВт) и Шафаг (240 МВт), ветровую электростанцию Хызы-Абшерон (240 МВт), а также реализовала дополнительные проекты как ветровых, так и гидроэлектростанций. Эти инициативы отражают приверженность Азербайджана к расширению своих возможностей по производству возобновляемой электроэнергии в рамках стратегии по достижению к 2030 году как минимум 30% доли в энергообеспечении за счет возобновляемых источников энергии",- говорится в материале.

Автор напоминает, что Мексика под руководством избранного президента Клаудии Шейнбаум, признанного активиста в экологии, подчеркнула важность приверженности по вопросу изменения климата.

"Мексика, как важный игрок на международной арене и член G20, может продемонстрировать свою приверженность и активное участие в этом важном вопросе, учитывая также прекрасные двусторонние отношения с Азербайджаном.

Обе страны сталкиваются с аналогичными вызовами в области адаптации к изменению климата и переходу к возобновляемым источникам энергии. Мексика значительно пострадала от последствий изменения климата, с катастрофическими событиями, такими как недавние ураганы, разрушившие Акапулько. Эти бедствия непропорционально сильно затрагивают беднейшие слои общества, подчеркивая необходимость эффективной и справедливой климатической политики",- говорится в статье.

Как отмечается в материале, на глобальном уровне выбросы углерода остаются значительным вызовом.

"Согласно последнему докладу МГЭИК, важно, чтобы развитые страны предоставляли адекватное финансирование развивающимся странам, чтобы те могли реализовать эффективные стратегии по смягчению и адаптации. В этом контексте Мексика и другие развивающиеся страны могут извлечь выгоду из климатического финансирования, которое будет обсуждаться на COP29. Это финансирование жизненно важно для проектов зеленой инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и программ устойчивости к климатическим изменениям.

Повестка дня COP29 будет включать обсуждения механизмов климатического финансирования, реализации Парижского соглашения и международного сотрудничества по сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, ожидается, что будут рассмотрены такие темы, как климатическая справедливость, устойчивость уязвимых сообществ и технологические инновации для борьбы с изменением климата",- пишет автор.

Далее в статье говорится, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Мексикой еще более укрепились.

"Обе страны разделяют интересы в таких областях, как образование, культура и, особенно, охрана окружающей среды. Сотрудничество в проектах устойчивого развития может принести пользу обеим странам, позволяя обмениваться знаниями и зелеными технологиями.

COP29 в Азербайджане представляет собой бесценную возможность для стран укрепить свои климатические обязательства и сотрудничать в поиске инновационных решений. Для Мексики, под руководством Клаудии Шейнбаум, эта конференция станет платформой для подтверждения своей приверженности охране окружающей среды и исследования новых международных альянсов",- заключает автор.

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