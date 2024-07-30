Введена в эксплуатацию СЭС на озере Бёюкшор

На озере Бёюкшор в Баку официально введена в эксплуатацию пилотная плавучая солнечная электростанция мощностью 100 кВт, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Данный проект входит в региональную инициативу Азиатского банка развития (АБР) "Развитие плавучих солнечных энергетических систем", охватывающую Азербайджан, Кыргызстан и Афганистан, и назывался "Обмен знаниями и техническая помощь по развитию системы плавучих солнечных панелей"

Проект осуществляла испанская компания Gamma Solutions за счет гранта АБР, и в результате были созданы три основных блока панелей, работающие по принципу солнечной батареи, когда фотоэлектрический генератор постоянного тока использует эффект преобразования энергии солнца в электрическую.

Выступивший сегодня на церемонии директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) при минэнерго Азербайджана Джавид Абдуллаев отметил, что этот объект укладывается в стратегию Азербайджана по декарбонизации и борьбе с изменением климата.

Абдуллаев напомнил, что благодаря вводу в эксплуатацию осенью 2023 года Гарадагской солнечной электростанции (СЭС, проект Masdar), по данным статистики, к июлю 2024 года выработка электроэнергии на СЭС в стране выросла в 8 раз.

"Новая СЭС на озере Бёюкшор касается годовой выработки более 160 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Это первый в своем роде проект в Азербайджане, он имеет 100 кВт мощности переменного тока, из которых 95 кВт приходится непосредственно на плавучую часть станции (FPV) и 5 кВт - на наземную часть", - подчеркнул Абдуллаев.

Глава постоянного представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган упомянула, что "запуск этого инновационного проекта накануне COP29 имеет большое значение".

"Данный проект становится еще одним источником "зеленой" энергии, оптимизирует совместное использование водных и солнечных ресурсов и предотвращает выбросы диоксида углерода", - сказала представитель АБР.

Отметим, что доля ВИЭ в общем энергобалансе Азербайджана (с учетом гидроэнергетики) в настоящее время составляет 15%.

К 2030 году Азербайджан планирует довести долю ВИЭ в энергомощностях страны до 34%.

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