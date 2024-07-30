Подписана Декларация устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания состоялась на круглом столе ""Зеленое" строительство в Азербайджане", проводимом в рамках подготовки к COP29.

Декларацию подписали несколько членов Оргкомитета COP29 и руководители нескольких строительных компаний, действующих в Азербайджане.

Цель декларации - показать, что строительные компании осознают свою ответственность за сокращение выбросов. Декларация - это первый шаг в данном направлении, а потом будет переход от этапа осознания ответственности к практической деятельности. Это уникальное мероприятие придаст импульс сотрудничеству и устойчивому развитию в строительном секторе Азербайджана, предоставив платформу для обсуждения вызовов, изучения возможностей и определения благоприятной политики.

Напомним, что в Баку прошел круглый стол руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане - это специальная встреча на высоком уровне ведущих лидеров отраслей Азербайджана, включая генеральных директоров, министров, строительных компаний ОАЭ, президента COP29 и лидера высокого уровня ООН по COP29.

Это уникальное мероприятие придаст импульс сотрудничеству и устойчивому развитию в строительном секторе Азербайджана, предоставив платформу для обсуждения вызовов, изучения возможностей и определения благоприятной политики.

Круглый стол подчеркивает важную роль "зеленого" строительства в достижении глобальных климатических целей и, указывая на важную веху на пути к COP29, создает основу для целенаправленных бизнес-операций и сотрудничества с серьезными результатами для Азербайджана и за его пределами.

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