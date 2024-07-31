Инфляция во Франции в июле ускорилась

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда цены выросли на 2,5%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в этом месяце повысились на 2,3% в годовом выражении и на 0,1% в помесячном. В июне первый показатель увеличился на 2,2%, второй - также на 0,1%.

Темпы подъема цен на энергоносители выросли до 8,5% с 4,8%, на табачные изделия - остались на уровне 8,7%.

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