Наш собеседник - Наби Алиев, заместитель Председателя Правления Банка ABB

- Недавно Банк ABB обнародовал свои финансовые результаты. Можем ли мы прогнозировать, что Банк завершит этот год с существенной прибылью по итогам первого полугодия?

- Банк ABB завершил первое полугодие 2024 года с чистой прибылью свыше 172 миллионов манатов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 164 миллиона манатов. Мы завершили 2023 год с чистой прибылью в 322,3 миллиона манатов, что является самым высоким показателем прибыли как для Банка ABB, так и для банков страны в последние годы. Результаты первых шести месяцев текущего года показывают, что с высокой вероятностью Банк ABB вновь получит значительную прибыль в этом году. Это предполагает значительный доход для наших текущих и новых акционеров.

- 10 сентября завершится подписка на акции Банка ABB. Смогут ли тысячи новых акционеров Банка получить дивиденды от прибыли этого года?

- Конечно, наши новые акционеры будут получать дивидендные доходы не только от текущего года, но и от финансовых результатов в последующие годы. Руководство Банка предложит включить вопрос о выплате дивидендов по итогам 2024 года в повестку дня следующего заседания Общего собрания акционеров. Мы уверены, что, как и в предыдущие годы, это предложение будет поддержано на Общем собрании акционеров. Это означает, что новые акционеры также получат дивиденды от Банка ABB до середины следующего года.

- Какой будет размер дивидендов для акционеров?

- Банк ABB на протяжении последних 6 лет последовательно выплачивает дивиденды своим акционерам. В последние годы сумма дивидендов постоянно увеличивается. Так, в 2022 году мы выплатили 125 миллионов манатов, в 2023 году - 156 миллионов 600 тысяч манатов, а в 2024 году - 185 миллионов манатов. Дивиденд на одну акцию составил 2,8 гяпиков в 2022 году, 3,4 гяпика в 2023 году и 4,1 гяпика в 2024 году. В процентном выражении доходность дивидендов по акциям Банка ABB в 2024 году увеличилась до 15,1% от номинальной стоимости акций. По нашим прогнозам, в следующем году доход от дивидендов для наших акционеров превысит 15%.

- Сколько инвесторов подписались на акции Банка АВВ на данный момент?

- Уже более 13 тысяч инвесторов разместили более 17 тысяч заявок. Это исторический показатель для рынка ценных бумаг нашей страны, так как никогда ранее в процессе массового предложения акций не участвовало такое количество инвесторов. Всего за полтора месяца такое большое количество наших граждан разместило заявки на акции Банка АВВ, что свидетельствует о большой вере в будущее нашего Банка и высоком интересе к акциям Банка АВВ. В настоящее время общее количество акционеров Банка АВВ составляет около 1800 человек. Основываясь на таком массовом интересе к акциям, можно с уверенностью сказать, что мы достигнем цели по привлечению десятков тысяч новых инвесторов в наш Банк.

- Насколько нам известно, сейчас заявки на акции можно размещать и в филиалах других банков...

- Да, подписаться на акции можно через приложение ABB mobile, в большинстве филиалов банков нашей страны, а также через инвестиционные компании, действующие в Азербайджане. Наша рекомендация для инвесторов, намеревающихся приобрести акции, заключается в том, чтобы они ускорили свое решение и разместили заявки вовремя. Срок подписки уменьшается, текущий процесс завершится 10 сентября.

С другой стороны, инвесторы, оформившие заявку на акции до 10 сентября, получают процентный доход в размере 7% годовых на сумму размещенной заявки в Банке АВВ. Этот процентный доход выплачивается инвесторам заранее, в день размещения заявки. Те, кто подписался на акции раньше, также воспользовались этой возможностью.

Кроме того, с 1 августа мы запустили лотерею для инвесторов, оформивших заявку на акции Банка АВВ. Инвесторы, оформившие заявки на акции в августе и сентябре, получат шанс выиграть до 5000 манатов.

- Можно ли будет продавать акции Банка АВВ на вторичном рынке?

- После завершения размещения каждый акционер сможет продать свои акции через компанию ABB Invest или другие инвестиционные компании. Кроме того, до конца сентября акции можно будет продавать через приложение ABB mobile. Таким образом, акционер сможет продать свои акции в любое время самым удобным способом. В настоящее время Банк проводит соответствующие мероприятия с заинтересованными организациями для обеспечения высокой ликвидности в торговле акциями Банка АВВ.