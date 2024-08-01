Азербайджан и ОАЭ обсудили реализацию совместных инициатив в "зеленой" энергетике

В Шуше состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает в четверг Day.Az, со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в Шуше прошла встреча сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов, министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Туг Аль-Марри.

"На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ основаны на принципах взаимной дружбы и уважения, подчеркнута важная роль политической воли глав государств двух стран в развитии сотрудничества. Отмечено, что взаимные визиты и проводимые обсуждения играют особую роль в определении новых направлений двусторонних отношений. Доведено до внимания, что проводимое сегодня в Шуше 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ, деятельность Торгового представительства Азербайджана в ОАЭ и Торгового дома Азербайджана в Дубае служат развитию деловых связей.

На двусторонней встрече был отмечен существующий большой потенциал развития сотрудничества, подчеркнута важность дальнейшего увеличения объемов взаимного товарооборота и диверсификации его структуры. Состоялись обсуждения потенциальных инвестиционных проектов в сферах "зеленой энергетики" и туризма, а также хода переговоров по подписанию Всестороннего экономического партнерского соглашения между Азербайджаном и ОАЭ.

Затем прошло 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

Выступая на заседании, министр экономики Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии Микаил Джаббаров отметил успешное развитие партнерства между Азербайджаном и ОАЭ. Министр подчеркнул рост товарооборота между странами и положительные результаты совместных инициатив.

Участники мероприятия были проинформированы о созданной в нашей стране благоприятной деловой и инвестиционной среде, деятельности промышленных зон и Свободной экономической зоны Алят, проводимой для иностранных инвесторов политике "открытых дверей". Инвесторы из ОАЭ были приглашены воспользоваться применяемыми механизмами поддержки инвестиций и принять участие в реализации совместных проектов.

Министр экономики ОАЭ, сопредседатель комиссии Абдулла бин Туг Аль-Марри выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и организацией заседания комиссии в Шуше. Министр подчеркнул, что страна достигла большого развития, акцентировал внимание на реализуемых по инициативе Азербайджана значимых энергетических, транспортных и логистических проектах. Была выражена уверенность, что реализуемые меры по укреплению многостороннего сотрудничества между двумя странами будут способствовать реализации новых совместных проектов и развитию торгово-экономических отношений.

Стороны также обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, реализацию совместных инициатив в "зеленой" энергетике и других сферах, потенциальные направления сотрудничества в рамках COP29.

По итогам 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ был подписан протокол. Документ подписали сопредседатели межправительственной комиссии - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики ОАЭ Абдулла бин Туг Аль-Марри. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, инноваций и цифровизации, энергетике, в том числе "зеленой" энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, защите окружающей среды, мелиорации и управлении водными ресурсами, транспорте и логистике, связи и высоких технологий, науке и образовании, туризме, здравоохранении, культуре и др.", - говорится в сообщении.

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