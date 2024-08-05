Азербайджан примет участие в первой встрече глав минэнерго стран Центральной Азии

6 августа в Астане состоится первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

Согласно информации, встреча пройдет под председательством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

На совещании планируются выступления министров энергетики Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и заместителя министра энергетики Азербайджана.

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