Европейские аналитики о влиянии темпов электромобильности на добычу нефти и энергопереход

Авторитетная европейская аналитическая компания Rystad Energy оценивает текущие мировые извлекаемые запасы нефти в 1,5 трлн баррелей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Rystad Energy.

С 2019 года эта оценка упала на 700 млрд баррелей по причине сокращения деятельности по разведке нефти в мире.

"В случае если рост спроса на нефть продолжится, а распространение электромобилей замедлится, то текущих запасов не хватит для того, чтобы обеспечить мировое потребление нефти", - считают аналитики агентства.

По их данным, объем нефтеразведки упал, поскольку инвесторы опасаются, что новые открытия останутся без внимания из-за продолжающейся электрификации транспортных средств и ожидаемого спада как спроса на нефть, так и цен.

"Ориентир в 1,5 трлн баррелей дает понимание того, сколько нефти может быть добыто в ближайшие 100 лет. Но он является реалистичным и экономически выгодным только в том случае, если спрос на нефть не будет затронут энергетическим переходом, а цены на нефть вырастут намного выше $100 за баррель", - отмечают эксперты Rystad Energy.

По мнению аналитиков, в таком случае общий объем добычи нефти достигнет пика около 2035 года на уровне 120 млн б/с, а затем резко снизится до 85 млн б/с в 2050 году.



"Оставшихся в мире запасов нефти недостаточно для поддержания спроса на нефть, если не будет перехода на электромобили. Попытки ограничить поставки нефти вряд ли окажут какое-либо влияние на ограничение глобального потепления. Вместо этого единственный возможный способ удержать рост глобальной температуры ниже 2 градусов по Цельсию - обеспечить быструю электрификацию дорожного транспорта", - считает Пер Магнус Нисвин, руководитель отдела анализа Rystad Energy.

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