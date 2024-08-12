Экспорт "зеленой" энергии в Европу стал одним из приоритетов для Азербайджана

Конференция Организации Объединенных Наций об изменении климата, которую будет проводить Азербайджан, в настоящее время служит активной платформой для обсуждения стратегий ряда стран по смягчению последствий изменения климата, адаптации к текущей ситуации. Представители практически каждой страны планеты ежегодно собираются вместе, чтобы укрепить дух сотрудничества, выходящего за геополитические границы. Целью переговоров является создание вынужденны обязательств и рамок, которыми страны будут руководствоваться в своих усилиях по сокращению выбросов парниковых газов.

Реализуемая под руководством Президента Ильхама Алиева стратегия перехода на "зеленую" энергию, реализуемые проекты являются еще одним важным показателем успешной реализации Азербайджаном глобальных инвестиционных проектов в условиях военно-политических, экономических потрясений в мире. Введенные в эксплуатацию водные, ветровые и солнечные электростанции важны как для удовлетворения растущих потребностей Азербайджана в энергии, так и для расширения ее возможностей в области экспорта "зеленой" энергии.

Интерес к этим проектам глобального значения также является показателем того, что Азербайджан обладает богатым потенциалом в области производства альтернативной и возобновляемой энергии.

Азербайджан намерен играть важную роль в обеспечении Европы электроэнергией в перспективе, направляя в последние годы больше инвестиций в развитие этой области.

За последние три года масштабные инвестиции компании "Масдар" из Объединенных Арабских Эмиратов, которая хорошо известна в мире и имеет большой опыт и реализовали проекты "зеленой" энергетики более чем в 30 странах, а также "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия в Азербайджан, подтверждают наличие благодатного инвестиционного климата в стране.

В то же время большинство стран мира и влиятельные компании воспринимают Азербайджан как надежного партнера, верного своим обязательствам.

Ветряные электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, "Гарадаг" мощностью 230 МВт с общей стоимостью инвестиций более 500 миллионов долларов являются первыми в Азербайджане проектами в области энергетики, основанными на иностранных инвестициях.

В результате работы этих станций планируется производить 1,5 миллиарда кВтч электроэнергии в год, экономить более 330 миллионов м3 природного газа, предотвращать более 600 тысяч тонн выбросов углекислого газа;

По подсчетам экспертов, потенциал Азербайджана составляет более 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 гигаватт ветровой энергии на Каспийском море. В Карабахе и Зангезуре ветровой, солнечный и гидроэнергетический потенциал превышает 10 гигаватт. Выявление и эффективное использование богатого потенциала в этой области позволит в значительной степени удовлетворить растущую потребность Азербайджана в электроэнергии, восстановившего свою территориальную целостность и суверенитет.

Азербайджан, уделяя особое внимание производству энергии за счет альтернативных источников, нацелен на экономию объема мазутного топлива и природного газа, используемого для работы тепловых электростанций. В результате ожидается, что страна получит возможность экспортировать в Европу природные нефть и газ в больших объемах, что увеличит ее доходы.

Аналитическая группа MTM