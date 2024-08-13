Проект поставок "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу получил международное одобрение

Международное технико-экономическое обоснование (ТЭО) подтвердило экономическую и техническую перспективность проекта строительства Черноморского кабеля для передачи "зеленой" энергии, инициированного Азербайджаном, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Грузии, ТЭО разрабатывалось с 2022 года итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема" при поддержке Всемирного банка и министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Согласно данному исследованию, проект черноморского подводного кабеля признан перспективным, технически и экономически осуществимым", - говорится в заявлении минэкономики.

Кроме того, в ходе исследования были определены оптимальные характеристики электрокабеля, рассчитана стоимость строительства и проведен экономический анализ проекта.

Также была намечена предварительная трасса наземного и морского участков кабеля, разработаны план реализации проекта и стратегия закупок.

В 2025-2026 годах планируется подготовить исследования экологического и социального воздействия, а также оценить влияние проекта на морское дно.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тысячи километров.

Кабель предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии из Азербайджана (производимой на будущих морских ветростанциях) через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 миллиарда евро.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум для создания СП в рамках реализации проекта Black Sea Energy.

Штаб-квартира СП будет находиться в Бухаресте.

Отметим, что в то время, как Азербайджан готовится принять COP29 в ноябре, Баку готовится к первой Климатической неделе с целью просвещения и мобилизации общества в преддверии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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