Время для предпринимателей - на вес золота. Ценя ваше время, Yelo Bank предлагает возможность подключить услугу "Мобильный POS" онлайн. Теперь клиенты могут заказать "Мобильный POS" без необходимости посещать отделение банка, а сделать это через приложение Yelo. Для этого просто войдите в бизнес-аккаунт в Yelo App, выберите "Мобильный POS" в меню "Еще" и заполните информацию о пользователе и предприятии. Заявка будет проверена и зарегистрирована в течение одной минуты. Выполучите SMS-уведомление о подключении услуги в течение 3 рабочих дней. Далее, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить на Android-смартфон приложения "tapXphone" и "Yelo Mobile POS" для приема платежей.



Yelo Mobile POS - это уникальная услуга, заменяющая традиционные POS-терминалы и позволяющая принимать платежи через смартфон. Основные преимущества сервиса:

Бесплатное подключение

Отсутствие требований к минимальному обороту

Бесплатное обслуживание счета

Бизнес-карта в подарок

Бесплатное снятие наличных с бизнес-карты или текущего счета

Рост бизнеса начинается с удовлетворенности клиентов. Подключитесь к Yelo Mobile POS и наслаждайтесь гибкостью и мобильностью в обслуживании. Узнать больше и подключиться: https://bit.ly/3AscQlI



Хотите узнать больше о том, как заказать Мобильный POS онлайн? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



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