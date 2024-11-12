COP for Hope: Надеемся, что принятые на COP29 решения станут реальностью

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стала заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) по окружающей среде и городскому развитию Чигдем Карааслан.

Она сообщила Trend, что в настоящее время внимание всего мира приковано к Баку.

"Мы надеемся, что решения, которые будут приняты в COP29, станут реальностью. Мы чувствуем себя здесь как дома. Надеемся, что решения, принятые в ходе COP29, благодаря, как всегда, воле Азербайджана и Турции, а также с участием других стран, станут реальными шагами.

Справедливость между поколениями очень важна. Мы должны передать будущим поколениям чистый климат. Мы ждем реальных шагов от крупных конференций, таких как COP29. Каждая страна должна осознать свою ответственность и принять меры в связи с климатическим кризисом", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которое продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе проходит в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.