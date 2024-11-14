В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности"

В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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