Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) активно развивает рынок климатических облигаций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент АБИИ и председатель Совета директоров Цзинь Лицюнь в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

"Мы активно развиваем рынок климатических облигаций в Азии. Наш первый выпуск облигаций, направленных на адаптацию к изменению климата, привлёк 500 миллионов австралийских долларов (около 323,245 миллиона долларов США) финансирования устойчивой инфраструктуры. Кроме того, мы создаём климатические фонды и венчурные капиталы, чтобы ускорить климатический переход и содействовать развитию климатических технологий", - отметил он.

По его словам, партнерские отношения лежат в основе бизнес-модели АБИИ.

"С момента своего создания наш банк извлек значительную пользу из опыта аналогичных МБР и широкого круга партнеров из государственного и частного секторов. В настоящее время мы активно разрабатываем новые инструменты и подходы для создания и укрепления партнерских отношений,"- сказал Лицюнь.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.