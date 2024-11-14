COP for Hope: Конференция COP29 в Баку имеет огромное значение

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал представитель организации Humana People to people Джеспер Волерт на COP29.

Он сказал Trend, что диалог необходим, в первую очередь, для решения проблем и в этом плане конференция COP29, проходящая в Баку, имеет огромное значение, передает Day.Az.

Волерт отметил, что без диалога невозможно найти решения проблем.

"В связи с этим я думаю, что на конференции будут проведены полезные обсуждения, найдены пути решения проблем. Принимая эту конференцию, Азербайджан создает возможность для широких дискуссий и вносит важный вклад на глобальном уровне", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.