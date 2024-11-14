НПО стран "Тройки" впервые провели совместный форум

14 ноября в рамках COP29 в Зеленой зоне Неправительственные организации (НПО) Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии впервые провели совместный форум на тему климатического финансирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, форум под названием "Наследие COP - дискуссии гражданского общества по климатическому финансированию" был организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным форумом НПО.

Исполнительный директор Агентства Айгюн Алиева сказала, что форум является уникальной дискуссионной платформой для обмена опытом COP, привлечения НПО к дискуссиям о климатическом финансировании, ориентированном на результат.

Председатель Глобального совета по толерантности и миру Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Мохамед Аль-Джарван во время COP28 затронул инициативы НПО, связанные с климатическим финансированием, и отметил значимость развития важных моментов.

Барбара Блаудт Рангель, глава Департамента планирования, информации и развития туризма Министерства туризма Бразилии, отметила, что Бразилия, как страна-хозяин COP30, старается прислушиваться и учитывать подходы гражданского общества к вопросам климата.

Форум продолжился панельными дискуссиями.

На первой панели "COP29: Расширение прав и возможностей гражданского общества в области климатического финансирования, инклюзивности и управления окружающей средой", прошедшей под модераторством президента организации "Арабская платформа для возобновляемой энергии и энергоэффективности" Камеля Эссегайри, с докладами по теме выступили исполнительный секретарь Бразильской панели по изменению климата, исследователь Федерального университета Рио-де-Жанейро Андреа Соуза Сантос, руководитель климатической сети ОАЭ Раша Баюми, член правления Азербайджанского национального форума НПО Азер Аллахверанов

На второй панели "Наследие COP: Укрепление гражданского общества в области климатического финансирования, инклюзивности и охраны окружающей среды", модератором которой выступил председатель правления Азербайджанского национального форума НПО Рамиль Искандерли, с презентациями выступили руководитель Отдела мониторинга и оценки министерства социального развития ОАЭ Ахмед Халифа Аль-Шамси, директор по климату по Бразилии Института мировых ресурсов Карен Сильвервуд-Коуп, бразильский общественный деятель по окружающей среде и здоровью Аджадж Рафах.

Первое объединение НПО в формате трио было расценено как важное начало. На обсуждениях представители гражданского общества зарубежных стран выразили благодарность Азербайджанскому государству за высокий уровень организации COP29.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.