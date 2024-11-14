Витал до Рего подчеркнул важность усовершенствования климатического сканера

Улучшение климатического сканера имеет важное значение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на мероприятии на тему результатов оценки климатического сканера, прошедшем при организации Счетной палаты Азербайджанской Республики и Международной организации высших органов аудита - INTOSAI в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), вице-президент Федерального счетного суда Бразилии, председатель INTOSAI Витал до Рего.

По его словам, высшие аудиторские органы 61 страны уже завершили эту оценку. "Но работа по совершенствованию данного инструмента будет продолжена. Таким образом, предполагается осуществление деятельности с целью предоставления обзора механизмов климатической деятельности, эффективного доведения соответствующей информации до мирового сообщества", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.