На COP29 обсудили климатическое финансирование в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии

14 ноября Азербайджанской операционной компанией COP29 и PASHA Holding - партнером COP29 по стратегическому воздействию была организована совместная панельная сессия "Панорама климатического финансирования на Южном Кавказе и в Центральной Азии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на панельной сессии были тщательно проанализированы текущее состояние, вызовы и перспективы развития климатического финансирования в этих регионах. На сессии, посвященной таким темам, как содействие устойчивым инвестициям, укрепление государственно-частного партнерства, были оценены существующие финансовые механизмы для целей устойчивости климата и адаптации.

На панельной дискуссии с участием председателя правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа"(БФБ) Руслана Халилова, регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, заместителя председателя правления PASHA Bank Бахруза Нагиева, исполнительного директора Японского банка международного сотрудничества (JBIC), генерального директора департамента управления устойчивым развитием Хироко Яно, генерального директора Центра зеленых финансов МФЦА Манаса Гиждуаниева, наряду с существующими проблемами, обсуждались ускорение климатических действий на Южном Кавказе и в Центральной Азии, увеличение и оптимизация финансовой поддержки в этом направлении, а также пути стратегического сотрудничества в этой области.

Кроме того, панельные дискуссии, проводимые в "Зеленой зоне" COP29, включали в себя различные мероприятия, на которых обсуждались такие темы, как инновационные подходы к устойчивому развитию, стратегии, принятые для сокращения выбросов углерода, актуальность устойчивого развития в отраслях, зеленые технологии, успешные модели устойчивой энергетики и экономики, основанной на ресурсах, будущие перспективы. Своим мнением поделились местные и зарубежные эксперты, специалисты. Наряду с панельными дискуссиями, для посетителей "Зеленой зоны" COP29 в зоне "Extreme Hangout" были организованы показы фильмов, занятия йогой, сессии в формате дебатов.