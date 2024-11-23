Бразилия подчеркивает важность амбициозных целей по национально определяемым вкладам на COP29

Необходимо, чтобы цели по национально определяемым вкладам (NDCs) были достаточно амбициозными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Сильва, выступая на заключительном пленарном заседании COP29.

"Здесь, в Азербайджане, наша основная задача заключается в обеспечении достаточного уровня ресурсов, финансов и механизмов реализации для достижения цели "Миссия 1.5". До COP30 мы должны сделать так, чтобы национально определяемые вклады (NDCs) были достаточно амбициозными для выполнения этой миссии", - сказала она.

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