В итальянской прессе опубликована статья азербайджанского студента о COP29

В итальянской прессе опубликована статья студента Рижского технического университета Мехрана Джамалханлы, посвященная 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

"Затронув тему важности мероприятия, автор подчеркнул, что конференция служит платформой для расширения глобального сотрудничества по снижению негативных последствий изменения климата. Он также отметил, что бойкот, организованный некоторыми западными странами против COP29, остался безрезультатным.

В своей статье Мехран Джамалханлы написал, что, несмотря на богатые природные ресурсы, Азербайджан предпринял серьезные шаги в борьбе с изменением климата. Он рассказал о вкладе страны в обеспечение глобальной энергетической безопасности в рамках COP29", - говорится в информации Государственного комитета.

Было отмечено, что Мехран Джамалханлы - сын вице-президента Ассоциации Неаполь-Баку Эльнура Джамалханова.

С полным текстом статьи азербайданца можно ознакомиться по ссылке.