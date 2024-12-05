Брендовая архитектура: как известные архбюро повышают стандарты жилых пространств

В современном мире, где урбанизация и рост населения становятся всё более заметными тенденциями, вопрос качества жилой среды выходит на первый план. Одну из ключевых ролей в формировании новых стандартов жилых пространств играют архитектурные бюро. Внедряя инновационные подходы и технологии, находя оригинальные решения для девелоперских проектов, они повышают стандарты жилых пространств, делая их более функциональными, безопасными и комфортными.

Собрать лучших

Качество и уникальность любого архитектурного проекта зависят от множества факторов, среди которых - опыт и уровень профессионального мастерства автора, его готовность к новому и внимание к деталям. Сегодня на российском рынке недвижимости представлены десятки и даже сотни архитектурных бюро, но многие их них, продолжают мыслить категориями прошлого и создавать проекты, не соответствующие современным требованиям удобства, комфорта и безопасности.

К счастью, наиболее прогрессивные отечественные девелоперы понимают, что нельзя начинать стройку без качественного проекта, и находят для сотрудничества настоящих профессионалов своего дела, способных выполнить эту сложную и ответственную работу по высшему классу.

Хороший пример подобного подхода к работе - компания "Донстрой". Это один из наиболее опытных, надежных и крупных застройщиков российской столицы, ведь общая площадь реализованного компанией жилья превышает 6,1 млн кв. м, а в ее портфеле - свыше 50 проектов, демонстрирующих все разнообразие современной жилой архитектуры. Для каждого из них было разработано свое индивидуальное архитектурное решение, отвечающее самым строгим современным стандартам жилой архитектуры.

Авторитет застройщика подтверждаются многочисленными отраслевыми премиями и высокими позициями в профессиональных рейтингах как самой компании, так и её проектов. Среди них особое место занимает "Остров" - флагманский проект "Донстроя", реализуемый в северо-западной части Москвы. За последние несколько лет "Остров" получил множество профессиональных наград, таких как Green Property Awards 2023, Urban Awards 2023, PRO ESTATE&TOBY AWARDS 2023 и другие. Проект также возглавил ряд рейтингов лучших проектов жилой застройки премиум-класса в Москве.

При реализации проекта перед "Донстроем" встала непростая задача, ведь компании предстояло фактически с нуля построить новый микрорайон российской столицы. Именно поэтому для создания мастер-плана развития территории было приглашено именитое междисциплинарное бюро из Великобритании LDA Design. Компания, ранее уже сотрудничавшая с застройщиком в рамках другого проекта, не первый год успешно работает в России - так, бюро разрабатывало концепции ЦПКиО им. Горького, парка Садовники и парка Олимпийской деревни, которые пользуются огромной популярностью у москвичей.

Позже к работе над "Островом" подключилась российская мастерская UNK Юлия Борисова, выступившая генеральным проектировщиком проекта. Сегодня UNK является одним из признанных лидеров в сфере проектирования и архитектуры знаковых жилых, коммерческих, социальных и спортивных объектов. За 25 лет UNK реализовано свыше 200 уникальных проектов площадью более 3 млн кв. м, среди которых - Музейно-выставочный павильон "Атом" на ВДНХ, Национальный космический центр, Дворец единоборств в Лужниках, Дворец водных видов спорта "Лужники", Образовательный кластер в научной долине МГУ, Инновационная школа "Новый взгляд" при МГИМО и другие объекты.

"Главной сложностью стала скорость работы, тут потребовались все наши способности к самоорганизации. Кроме того, гигантские объемы - район размером со средний европейский город. Словом, это была уникальная задача, а мы любим неординарные задачи, поэтому взялись с интересом и даже с азартом", - признавался Борисов, отметивший, что хотел создать на "Острове" узнаваемое "лицо" района, при этом сохранив разнообразие.

Наконец, в создании архитектуры разных кварталов "Острова" принимали участие и другие именитые российские мастерские, в том числе архитектурное бюро ASADOV и проектное бюро Laptev & Partners. Результатом совместного творчества дизайнеров и архитекторов стал настоящий город в городе, один из самых интересных проектов премиальной жилой застройки Москвы.

Проект, воплощающий будущее

В рамках проекта "Остров" на территории живописной Мневниковской поймы, отделенной от шумного мегаполиса Москвой-рекой и заповедными территориями Москворецкого природного парка, разместится 10 полноценных жилых кварталов. Каждый из них обладает своим собственным набором базовых характеристик - количеством корпусов, этажностью, плотностью заселенности и так далее.

Архитекторы, работавшие над проектом, смогли выполнить очень непростую задачу - разработать для каждого из кварталов собственный стиль и уникальные организационные решения, но объединить их одним дизайн-кодом. Благодаря этому подходу "Остров" стал своеобразной коллекцией из новейших архитектурных трендов, различающихся в деталях, но обладающих общей синергией. Так, в оформлении фасадов всех зданий проекта доминируют светлые тона и плавные формы, а классические и современные элементы подчеркивают достоинства друг друга. Это гармоничная и легкая современная архитектура, соразмерная человеку.

Первые кварталы "Острова" уже полностью готовы и принимают своих резидентов. В их числе - первый квартал, чьим жителям благодаря близости к реке доступны редкие по красоте виды на воду и зелень парков, и третий квартал, реализованный в формате респектабельного клубного дома премиум-класса. Архитектурная идея квартала была вдохновлена образом классической городской усадьбы с ее строгими, но изящными формами. Высокий статус дома подчеркивает внешний вид корпусов (облицовка из натурального камня, витражи и безрамное остекление лоджий), приватная планировка квартир, обеспечивающая атмосферу частной жизни, собственный эксклюзивный пейзажный парк и другие элементы.

Работа над другими кварталами, у каждого из которых - свои особенности и преимущества - продолжается строго в соответствии с графиком. Например, идеальным вариантом для семьи с детьми может стать второй квартал, чьи корпуса расположены в непосредственной близости как от лесопарка, так и от образовательных учреждений - детского сада и школы, причем школы не обычной, а филиала настоящей "Школы будущего". Такое название ГБОУ "Школа № 2030" получила благодаря инновационным учебным проектам и оснащению современным оборудованием. Для тех же, кто мечтает о потрясающих видах на воду и зелень парков, прекрасно подойдет четвертый квартал, имеющий прямой выход к побережью Москвы-реки.

В центре "Острова" расположится пятый квартал, так что его резидентам будет одинаково близко до всех "точек притяжения" района. Впрочем, проект был разработан так, чтобы разместить каждый из кварталов максимально удачно. Например, шестой квартал строится в непосредственной близости от Центрального парка, станции метро и детского сада, а восьмой - рядом с входом в заповедную природную зону "Острова" неподалеку от реки.

Не так давно стартовали продажи в седьмом квартале проекта, расположенном между Центральным бульваром и речным побережьем, около станции метро. Этот вариант также хорошо подходит для семей, имеющих или планирующих детей, так как прямо на территории квартала в скором будущем появятся школа и детский сад.

Впрочем, для тех, кто ищет действительно эксклюзивный вариант, был создан отдельный внутренний проект - "Остров X". Это две уникальные столичные островные виллы всего на 18 квартир и 3 пентхауса площадью от 127 до 540 кв. м, воплощающие самые смелые мечты о комфорте, удобстве и роскоши. Для того, чтобы подчеркнуть особый статус данного предложения, "Донстрой", всегда удивляющий своих клиентов и участников рынка вниманием к каждой детали, обратился к нишевому бренду парфюмерии FAKOSHIMA. Вместе они разработали и выпустили ограниченным тиражом 300 флаконов парфюма, олицетворяющего свободу и наслаждение жизнью. В его сложном аромате можно уловить ноты дерева, кашемира, замши и ванили.

Пространство для жизни

Один из принципов проекта - сделать так, чтобы найти свою квартиру мечты на "Острове" можно было практически под любой запрос. Именно поэтому для своих будущих резидентов девелопер предусмотрел множество вариантов планировок и площадей, от небольших студий до просторных апартаментов. Вне зависимости от размера, все квартиры отличаются множеством продуманных и разнообразных решений, призванных сделать жизнь резидентов проекта максимально удобной и комфортной.

Специально для проекта был полностью пересмотрен подход к реализации входных групп корпусов. Вместо безликих подъездов резидентов "Острова" встречают стильные и удобные лобби-клубы, предлагающие широкий спектр возможностей - от фитнес-румов и детских игровых залов до приватных лаунджей и кабинетов для деловых встреч. Ревизии подверглись и дворовые пространства кварталов, сочетающие современные инфраструктурные удобства - детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха и т.д. - с максимальным уровнем озеленения.

Не осталась без внимания и социальная инфраструктура "Острова". Компания "Донстрой" является приверженцем концепции 15-минутного города, согласно которой жители квартала не должны тратить более четверти часа, чтобы получить доступ к базовым инфраструктурным объектам - коммерческим, образовательным, медицинским и развлекательным. Проект развивается так, что практически все необходимое для полноценной жизни находится или на территории "Острова", или в непосредственной близости от нее. Особое внимание "Донстрой" уделяет созданию комфортных условий для образования подрастающего поколения - на "Острове" будет работать шесть детских садов и четыре школы. Впрочем, благодаря близкому расположению станции метро "Терехово" и крупных городских магистралей резиденты "Острова" могут без особых проблем добраться до любого района Москвы или выехать за город.