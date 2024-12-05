Как бренд Made in Italy поможет увеличить экспортные объемы Баку и Рима

Made in Italy сыграет важную роль в увеличении экспортного потенциала Азербайджана

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе дискуссионной сессии, организованной с целью презентации учебного плана программы двойного диплома магистратуры "Глобальное управление и политика" (GMAP), реализуемой совместно Бизнес-школой Университета АДА и итальянским университетом Луисс.

Отмечается, что на сессии, в которой участвовали представители ряда государственных структур, обсуждались возможности международного продвижения бренда Made in Azerbaijan.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о работе, проделанной для популяризации бренда Made in Azerbaijan на международной арене.

"Made in Italy сыграет важную роль в увеличении экспортного потенциала Азербайджана, а образовательная программа, реализуемая совместно с Университетом АДА, станет значительным вкладом в этом направлении", - сказал он.

В свою очередь, проректор по академическим делам Университета АДА Элькин Нурмамедов подчеркнул значение этой инициативы с точки зрения повышения глобальной конкурентоспособности азербайджанской продукции.

Профессор университета Луисс Марко Маззу, специализирующийся на маркетинговых практиках, и профессор Карло Феи, эксперт в области управления в сфере люкса, поделились опытом Made in Italy.

Было подчеркнуто, что знания, полученные в рамках программы Made in Azerbaijan, будут иметь важное значение для укрепления национального бренда на международных рынках.