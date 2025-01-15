https://news.day.az/economy/1723120.html Названы планируемые сроки открытия инновационного центра в Гяндже Во втором квартале текущего года ожидается открытие инновационного центра в городе Гянджа. Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил руководитель Азербайджанского инновационного центра (AIM) Эльвин Гаджиев в ходе презентации первой национальной криптовалюты в стране.
Названы планируемые сроки открытия инновационного центра в Гяндже
Во втором квартале текущего года ожидается открытие инновационного центра в городе Гянджа.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил руководитель Азербайджанского инновационного центра (AIM) Эльвин Гаджиев в ходе презентации первой национальной криптовалюты в стране.
"В октябре прошлого года в Баку был открыт первый Азербайджанский инновационный центр. В декабре аналогичный центр начал свою работу в Сумгайыте. Ожидается, что следующий инновационный центр откроется в городе Гянджа во втором квартале текущего года", - сказал он.
Напомним, что также рассматривается возможность открытия инновационных центров еще в трех городах Азербайджана.
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