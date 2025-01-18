https://news.day.az/economy/1723842.html Существует хороший потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по доставке "зеленой" энергии в Европу - министр Существует очень хороший потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по доставке "зеленой" энергии на европейский рынок. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
Существует хороший потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по доставке "зеленой" энергии в Европу - министр
Существует очень хороший потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по доставке "зеленой" энергии на европейский рынок.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
Министр отметил, что завершение проекта по расширению пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в прошлом году, расширение возможностей Бакинского морского порта создают серьезные основания для работы Среднего коридора с еще большим потенциалом.
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