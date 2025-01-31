Новый Рамочный документ с Азербайджаном будет подготовлен в полном согласовании с правительством - Фиоралба Шкодра
Новый Рамочный документ между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы будет подготовлен в полном согласовании и консультации с правительством.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала специалист по устойчивому развитию офиса координации регионального развития ООН (DCO) Фиоралба Шкодра в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026-2030 годы).
"Цель данного документа - поддержка реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Это важнейший инструмент для планирования и реализации деятельности ООН в области развития в каждой стране. Реализация Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН и правительством Азербайджана на 2021-2025 годы принесла успешные результаты. Необходимо подчеркнуть, что правительство Азербайджана проявляет высокую приверженность сотрудничеству", - сказала она.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре