Новый Рамочный документ с Азербайджаном будет подготовлен в полном согласовании с правительством

Новый Рамочный документ между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы будет подготовлен в полном согласовании и консультации с правительством.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала специалист по устойчивому развитию офиса координации регионального развития ООН (DCO) Фиоралба Шкодра в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026-2030 годы).

"Цель данного документа - поддержка реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Это важнейший инструмент для планирования и реализации деятельности ООН в области развития в каждой стране. Реализация Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН и правительством Азербайджана на 2021-2025 годы принесла успешные результаты. Необходимо подчеркнуть, что правительство Азербайджана проявляет высокую приверженность сотрудничеству", - сказала она.