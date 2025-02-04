В Азербайджане выросли сборы и выплаты по одному из видов страхования

За прошедший год объем сборов по медицинскому страхованию страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, достиг 123,1 миллиона манатов.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, из собранных страховых взносов по данному виду страхования произведено страховых выплат на сумму 96,6 миллиона манатов. Произведенные страховые выплаты составили 26,4 миллиона манатов или на 27,4 процента меньше собранных страховых взносов.

В прошлом году сборы по медицинскому страхованию выросли на 2,08 миллиона манатов или на 1,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Выплаты по этому виду страхования увеличились на 14,3 миллиона манатов, или на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2023 году объем сборов по медицинскому страхованию составил 121 миллион манатов, а объем выплат - 82,3 миллиона манатов.

Отметим, что за прошедший год общий объем страховых сборов в Азербайджане составил 1,3 миллиарда манатов. Это на 130,6 миллиона манатов или на 10,7 процента больше показателей 2023 года. Общий же объем выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составил 752,7 миллиона манатов, что на 165,4 миллиона манатов или на 28,1 процента больше, чем годом ранее.