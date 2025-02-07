Все больше зарубежных покупателей выбирают фрукты из Азербайджана

В первом месяце 2025 года был зафиксирован значительный рост экспорта фруктов из Азербайджана на зарубежные рынки.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, в прошлом месяце на зарубежные рынки было экспортировано 43 тысячи 261 тонна различных фруктовых продуктов на сумму 44,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта фруктов в стране вырос на 23,5 процента, а объем стоимости - на 22,8 процента.

В течение месяца из Азербайджана за границу было отправлено больше всего фиников, яблок, груш, айвы, гранатов, цитрусовых. Расширение площади интенсивных садов в стране, урожайность интенсивных садов, заложенных в предыдущие годы, играет большую роль в увеличении производства и экспорта продукции.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году из Азербайджана было экспортировано 25,6 тысячи тонн продуктов переработки овощей и фруктов на сумму 37,1 миллиона долларов США.