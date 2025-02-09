Азербайджан стал одним из основных поставщиков электроэнергии для Грузии

В 2024 году Грузия закупила у Азербайджана электроэнергию на сумму $10,97 млн, что составило около 47% от общего объема импорта электроэнергии в страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, в прошлом году Тбилиси импортировал свыше 1,2 млн кВт·ч электроэнергии, общая стоимость которой превысила $23,4 млн.

Азербайджан занял второе место среди стран, поставляющих электроэнергию в Грузию, обеспечив почти половину ее импорта - $10,97 млн. Лидером по объему экспорта электроэнергии в Грузию стала Россия с показателем $12,3 млн, что в 13,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Турция завершила тройку, поставив электроэнергию на сумму $80,04 тыс.

Стоит отметить, что Турция также стала основным покупателем электроэнергии, экспортируемой из Грузии. В 2024 году Тбилиси экспортировал свыше 1,1 млн кВт·ч электроэнергии на сумму более $49 млн, из которых $40,2 млн пришлись на Турцию.