ЦБА выдал обязательное к исполнению распоряжение этому банку
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО "AFB Bank" обязательное к исполнению распоряжение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил регулятор.
По информации, выявлен случай некорректного представления ОАО "AFB Bank" сведений о валютно-обменных операциях в информационную систему, сформированную в целях осуществления валютного контроля, что противоречит требованиям пункта 7.5 "Положения о единой информационной системе о валютных операциях".
В соответствии с требованиями статьи 47.4 Закона Азербайджанской Республики "О банках" Центральный банк издал обязательное распоряжение для ОАО "AFB Bank" об усилении контроля над выполнением обязанностей участников единой информационной системы, определенных Положением, с целью предотвращения подобных нарушений в будущем.
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