Обновленное судно "Агдам" снова в эксплуатации

Завершен доковый ремонт паромного судна "Агдам", входящего в состав Транспортного флота "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO).

Об этом во вторник передает Day.Az со ссылкой на ASCO.

Сообщается, что работы проводились на Судоремонтно-строительном заводе "Зыг".

"В ходе ремонта были выполнены сварочные работы по корпусу судна, а также работы по автоматике и трубопроводам, отрегулированы главные двигатели и различные насосы. Подводная и надводная части парома, а также вагонная палуба были очищены и окрашены. Кроме того, в каютах проведены необходимые работы для улучшения условий проживания экипажа.

Также на пароме "Агдам" были установлены современные взрывозащищенные портативные радиостанции VHF и лаг (LAQ), а также проведены ремонтно-восстановительные работы на черном ящике судна и Командной трансляционной установке.

После завершения всех работ паромное судно вновь введено в эксплуатацию. В настоящее время "Агдам" покинул порт Алят и направляется в порт Туркменбаши в Туркменистане.

Отметим, что длина паромного судна "Агдам" составляет 154,3 метра, ширина - 18,3 метра, а максимальная скорость - 12,5 узла", - говорится в информации ASCO.