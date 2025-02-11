https://news.day.az/economy/1729474.html Еще сотни семей переселят в Карабах "Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев" объявил открытый тендер на переселение 719 семей в агдамское село Хыдырлы и 1 268 семей в город Агдам.
Еще сотни семей переселят в Карабах
"Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев" объявил открытый тендер на переселение 719 семей в агдамское село Хыдырлы и 1 268 семей в город Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, тендер на перевозку граждан пассажирским транспортом и перевозку и разгрузку предметов домашнего обихода, хозяйственных грузов грузовыми транспортными средствами оценивается примерно в 1 миллион 895 тысяч 259 манатов.
Последняя дата подачи предложений - 12 марта.
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