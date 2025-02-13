Новшество SOCAR в Каспийском регионе

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начинает внедрение мониторинговой программы "Leucipa" в Каспийском регионе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

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