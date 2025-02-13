https://news.day.az/economy/1729868.html Новшество SOCAR в Каспийском регионе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начинает внедрение мониторинговой программы "Leucipa" в Каспийском регионе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на компанию. Новость обновляется
Новшество SOCAR в Каспийском регионе
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начинает внедрение мониторинговой программы "Leucipa" в Каспийском регионе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.
Новость обновляется
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