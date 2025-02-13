Микаил Джаббаров о том, сколько людей пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха

На сегодняшний день более 16 тысяч юридических и физических лиц сделали пожертвования в Фонд возрождения Карабаха.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Министр отметил, что большая часть этих пожертвований была сделана предпринимателями.

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