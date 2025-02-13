https://news.day.az/economy/1729878.html Микаил Джаббаров о том, сколько людей пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха На сегодняшний день более 16 тысяч юридических и физических лиц сделали пожертвования в Фонд возрождения Карабаха. Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.
Микаил Джаббаров о том, сколько людей пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха
На сегодняшний день более 16 тысяч юридических и физических лиц сделали пожертвования в Фонд возрождения Карабаха.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.
Министр отметил, что большая часть этих пожертвований была сделана предпринимателями.
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