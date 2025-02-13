Объем инвестиций, направленных в основной капитал в Азербайджане в январе

В январе 2025 года в основной капитал Азербайджана было направлено 787 миллионов манатов или на 50 процентов меньше инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 40,5 процента, в то время как объем инвестиций в ненефтегазовый сектор снизился на 54,8 процента

Из использованных инвестиций 504,8 миллиона манатов или 64,1 процента были потрачены на производство продукции, 109,8 миллиона манатов (14 процентов) - на сферы услуг, а 172,4 миллиона манатов (21,9 процента) - на строительство жилых домов. Из инвестиций, направленных в основной капитал, внутренние инвестиции составили 473,8 миллиона манатов, или 60,2 процента. Кроме того, 566 миллионов манатов или 71,9 процента были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.