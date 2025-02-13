Фестиваль аграрного бизнеса пройдет в этом районе

Первый в этом году Фестиваль аграрного бизнеса пройдет 19 февраля в Имишлинском районе.

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, эти фестивали будут проводиться в форме различных предложений услуг, демонстрации инновационной продукции и оборудования с участием фермеров, малых и средних предпринимателей, местных и зарубежных компаний, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции и оборудования, а также c участием государственных структур.

С этого года фестивали будут организованы в партнерстве с ведущими банками страны.

Первый фестиваль пройдет перед Имишлинским центром ASAN xidmət. Наряду с демонстрацией различных услуг и продукции, будут организованы панельные дискуссии на тему "Финансовые механизмы государства" с участием финансовых структур.