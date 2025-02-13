В Азербайджане вырос розничный товарооборот

В январе 2025 года в розничной торговой сети потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 4,8 миллиарда манатов, в том числе на 2,6 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на 2,2 миллиарда манатов.

Как сообщили Как передает Day.Az в Госкомстате, по сравнению с январем 2024 года розничный товарооборот вырос на 3,7 процента в реальном выражении, в том числе на 1,8 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,1 процента по непродовольственным товарам.

По сравнению с январем 2024 года оборот розничной торговли в январе 2025 года вырос на 5,2 процента по предприятиям в реальном выражении, на 3,0 процента по индивидуальным предпринимателям и на 3,6 процента по рынкам и ярмаркам.

За отчетный месяц в розничной торговой сети один человек населения приобрел в среднем 473,5 маната, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на 257,8 маната, непродовольственные товары на 215,7 маната.