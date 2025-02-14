По страховке "Зеленая карта" выплачено 2,5 млн манатов

В 2024 году в Азербайджане по общему страхованию "Зеленая карта" было зафиксировано 468 страховых случаев, а общая сумма страховых выплат составила 2,5 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил сегодня главный информационный менеджер Бюро обязательного страхования (БОС) Анар Самедов во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме.

Он отметил, что по общей "Зеленой карте" было заключено 50 тысяч 207 договоров, а общая сумма собранных страховых взносов составила 7,2 миллиона манатов.

"По оформленным "Зеленым картам" в Азербайджане было зарегистрировано 314 страховых случаев, и произведены выплаты на сумму 1,2 миллиона манатов. Также было заключено 40 тысяч 38 договоров, и собрано 2,5 миллиона манатов страховых взносов.

За рубежом по "Зеленым картам" было зафиксировано 154 страховых случая, и выплачено возмещение на сумму 1,2 миллиона манатов. В общей сложности было оформлено 10 тысяч 169 страховых договоров, и собрано 4,7 миллиона манатов страховых взносов", - добавил он.