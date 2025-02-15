https://news.day.az/economy/1730522.html Какова прибыль азербайджанских отелей? Прибыль азербайджанских отелей в 2024 году составила 183 млн 748,5 тыс. манатов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Госкомитет статистики. За отчетный период азербайджанские отели получили доход в размере 694 млн 162,2 тыс. манатов, а расходы на производство продукции и услуги составили 510 млн 413,7 тыс. манатов.
Какова прибыль азербайджанских отелей?
Прибыль азербайджанских отелей в 2024 году составила 183 млн 748,5 тыс. манатов.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Госкомитет статистики.
За отчетный период азербайджанские отели получили доход в размере 694 млн 162,2 тыс. манатов, а расходы на производство продукции и услуги составили 510 млн 413,7 тыс. манатов.
Чистая прибыль отелей за последний год увеличилась на 85 млн 15,6 тыс. манатов (86,1%).
В 2023 году доходы отелей составили 488 млн 828 тыс. манатов, расходы - 390 млн 95,1 тыс. манатов, чистая прибыль составила 98 млн 732,9 тыс. манатов.
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