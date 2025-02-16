Инвестиционные холдинги Азербайджана и Эфиопии подписали меморандум

В Аддис-Абебе подписан Меморандум о взаимопонимании между Инвестиционным холдингом Эфиопии (EIH) и Инвестиционным холдингом Азербайджана (AİH) с целью продвижения стратегического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az информация об этом размещена на сайте Инвестиционного холдинга Эфиопии.

Согласно информации, документ подписали генеральный директор EIH доктор Брук Тайе и генеральный директор AİH Руслан Алиханов.

Меморандум направлен на создание рамок сотрудничества между сторонами в ключевых сферах, таких как обмен знаниями, опытом и технологиями, а также совместные инвестиционные инициативы.

После церемонии подписания документа Брук Тайе подчеркнул важность партнерства, назвав Меморандум о взаимопонимании важным шагом на пути укрепления экономических связей между Эфиопией и Азербайджаном. Он отметил, что это создаст прочную основу для эффективного взаимодействия в сферах, поддерживающих устойчивый экономический рост, с использованием взаимного опыта в области управления инвестициями.

Руслан Алиханов, в свою очередь, также отметил значимость партнерства и подчеркнул потенциал сотрудничества между двумя организациями. По его словам, данный Меморандум откроет новые возможности для передачи знаний, внедрения технологических наработок и реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности государственных предприятий.

Подписание Меморандума о взаимопонимании укрепляет усилия двух структур в области экономической трансформации, оптимизации деятельности государственных предприятий и выявления новых инвестиционных возможностей в сферах, представляющих взаимный интерес.