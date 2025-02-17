Каспийский Трубопроводный Консорциум об атаке БПЛА на нефтетранспортный объект

Нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил Каспийский Трубопроводный Консорциум.

"17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", - сказали в консорциуме.

Как отмечается, для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Н.Н. Горбанем.

"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - сказали в консорциуме.

Отметим, что НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.