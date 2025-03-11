В Баку стартовала бизнес-миссия московских компаний

В Баку стартовала презентационная сессия в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал бизнес-миссию в Баку, которая пройдёт с 11 по 13 марта.

В рамках бизнес-миссии московские компании представят передовые решения в промышленности, автоматизации и медицине, а также продемонстрируют свои продукты и услуги.

По словам генерального директора МЭЦ Виталия Степанова, азербайджанский рынок представляет собой значительную возможность для московских предприятий, стремящихся расширить свое присутствие в регионе. Участие в бизнес-миссии МЭЦ позволит компаниям не только представить свои инновационные решения, но и наладить важные деловые контакты, а также изучить специфику работы на местном рынке.

В рамках бизнес-миссии в Баку примут участие ведущие предприятия Москвы, представляющие следующие сферы:

- Промышленное оборудование: компании предложат широкий ассортимент продукции, начиная от кабельно-проводниковой продукции и заканчивая аналитическим приборостроением и решениями для неразрушающего контроля

- Автоматизация и технологии: участники представят разработки для управления процессами, включая регулирующие и отсечные клапаны

- Медицина и биотехнологии: московские компании продемонстрируют инновационные медицинские изделия и передовые технологии для диагностики и лечения.