Испанская компания намерена расширить сотрудничество в Азербайджане в сфере энергетических решений

Испанская компания HIMOINSA намерена расширить сотрудничество в Азербайджане в сфере энергетических решений.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил региональный менеджер по продажам компании Александр Царков.

"Наша компания предлагает дизельные двигатели и энергетические решения. На данный момент в Азербайджане у HIMOINSA есть два партнера, однако компания намерена расширить это сотрудничество и выйти на новые сектора.

Мы рассматриваем возможности нового партнерства в Азербайджане. Мы ищем компании, работающие в сфере энергетических решений и будем рады сотрудничать с ними", - добавил он.

Отметим, что компания HIMOINSA со штаб-квартирой в Испании была основана в 1982 году. С 1990-х годов компания начала непрерывный процесс интернационализации, который продолжается и по сей день. Заводы и торговые офисы компании расположены на пяти континентах.