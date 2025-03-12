В Азербайджане будет увеличена стоимость активов, управляемых инвесторами

В Азербайджане стоимость активов, управляемых инвесторами, составляет 35,6 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов во время выступления на I Национальном форуме финансовой доступности, проходящем в Баку.

"В этом году мы планируем увеличить эту цифру до 50 миллионов долларов США",- добавил он.

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