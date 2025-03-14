Какие восстановительно-реставрационные работы были проведены в Карабахе за 2024 г.?

По генеральному плану села Сус Лачинского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район с дальнейшим продолжением села вместе с селом Белик, предусмотрено проектирование и строительство 77 (на первом этапе 73) одноэтажных частных домов, что обеспечит расселение 150, а в перспективе 160 семей.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который обсуждается сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В отчете указано, что в Генеральном плане запланировано проектирование и строительство школы на 132 ученических места и детского сада на 50 мест, а также площадей под объекты, приносящие доход (торговля, общественное питание, сфера услуг и другие объекты, строительство которых ожидается за счет инвесторов).

Полностью подготовлены рабочие проекты частных жилых домов и объектов социальной сферы в селе Сус, завершены работы по сносу и расчистке территории, в полном объеме завершены работы по строительству домов и вертикальной планировке.

Завершено строительство внутрипоселковых водоотводных каналов и каналов вдоль горных склонов, прокладка каналов полиэтиленовыми трубами диаметром 600 мм на сельскохозяйственных дорогах, работы по водоснабжению и канализации, строительство школы и сада, возведены подпорные (бетонные) стены вдоль реки Хекари, на 80 процентов выполнены работы по строительству подпорных стен для защиты от дождевых вод.

Генеральный план для села Бейлик (вместе с селом Сус) был разработан, представлен в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, получено положительное заключение, и он был утвержден. Строительство домов (91 дом) в селе выполнено на 93 процента, строительство клуба-общественного центра - на 72 процента, строительство дорожного полотна - на 82 процента, возведение подпорных стен - на 67 процентов, вертикальное планирование территории выполнено на 75 процентов.

В рамках первого этапа по строительству в селе Шукюрбейли Джебраильского района (вместе с селами Дежел, Шихалиагалы и поселком Махмудлу) предусмотрено возведение частных жилых домов для 635 семей, одной школы на 360 мест, двух детских садов по 80 мест, амбулатории, административного здания, клуба-общественного центра, музыкальной школы и пожарного депо. Кроме того, предусмотрено проектирование и строительство торгового здания, хозяйственного дома, мотеля, спортивно-оздоровительного центра, аптеки, хлебопекарни и продуктового магазина. На территории завершены работы по демонтажу и очистке, закладке фундаментов для жилых домов и социальных объектов, а также строительству административного здания.

Кроме того, прокладка ирригационной линии для 526 домов выполнена на 50 процентов, строительство детского сада и амбулатории - на 90 процентов, прокладка водо-канализационных сетей - на 30 процентов, прокладка электрических и коммуникационных линий - на 35 процентов, строительство школы - на 25 процентов, строительство аптеки - на 10 процентов, строительство дороги - на 7 процентов, прокладка газовых и водопроводных линий - на 20 процентов, прокладка кабельных линий - на 25 процентов. Начато строительство клуба-общественного центра и музыкальной школы, работы продолжаются.

В селе Гюлебирд Лачинского района в целях создания нового жилого поселка на 581 семью на первом этапе планируется строительство 150 частных домов, школы на 432 ученических места, детского сада на 80 мест, клуба-общественного центра, административного здания, Центра здоровья семьи, спортивного клуба, зала для проведения церемоний, продуктового магазина и торгового центра. Строительство поселка было начато в апреле 2024 года, работы по сносу и очистке территории завершены, для всех зданий заложены фундаменты, начато строительство 58 домов. Работы по подготовке дороги выполнены на 70 процентов, по прокладке дорог и установке водо-канализационных систем - на 40 процентов, строительству домов, школы, детского сада, административного здания, клуба-общественного центра - на 10 процентов. Работы продолжаются.

В селе Зар Кяльбаджарского района в целях создания жилого поселка на 855 семей на первом этапе планируется строительство 547 частных домов, школы на 528 мест, детского сада на 100 мест, дома культуры, административного здания, Центра здоровья семьи (вместе с аптекой), чайной-кафе, зала для проведения церемоний, продуктового магазина и торгового центра. Строительство поселка было начато в августе 2024 года.

В селе Заллар в целях создания жилого поселка на 487 семей для на первом этапе предусмотрено проектирование и строительство 350 частных домов, здания школы на 264 ученических места, детского сада на 80 мест, клубно-общественного центра, административного здания, Центра здоровья семьи (с аптекой), спортивного клуба, продовольственного маркета и торгового центра.

В селе Яншаг для создания жилого поселка на 421 семью на первом этапе планируется строительство 218 частных домов, школьного здания на 264 ученических места, детского сада на 80 мест, клуба-общинного центра, административного здания, медицинского пункта (вместе с аптекой), спортивного клуба, продуктового магазина и торгового центра. Во всех трех населенных пунктах Кяльбаджарского района работы по сносу и очистке разрушенных зданий полностью завершены, начата разработка фундамента для зданий на этих территориях.

Кроме того, в селе Забух Лачинского района на 70 процентов завершено строительство подпорных стен для защиты от дождевых вод, а строительство водоотводных каналов выполнено на 60 процентов.