Министр финансов Азербайджана провел обсуждения с генсеком ОЭС

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), а также со странами-членами этой организации и выступает за расширение сотрудничества во всех сферах в рамках организации.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев 15 марта на встрече с делегацией ОЭС во главе с генеральным секретарем Асадом Меджид Ханом.

Асад Меджид Хан отметил, что Азербайджан является активным членом ОЭС, выразил удовлетворение тем, что наша страна выступает с различными инициативами по расширению деятельности организации.

В ходе встречи было отмечено, что ОЭС может сыграть важную роль в развитии сотрудничества между странами-членами в торговле, транспорте, финансах, туризме и других сферах, была подчеркнута важность проведения встреч отраслевых министров, в том числе министров финансов, а также бизнес-форумов с участием бизнесменов стран-членов.

В то же время была отмечена важность дальнейшего повышения роли Банка торговли и развития ОЭС, активного участия банка в финансировании торговых и транспортных связей в регионе, а также проектов, которые будут способствовать экономическому развитию стран-членов.