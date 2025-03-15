Телеканал "Euronews" рассказал о промышленных зонах Азербайджана

Euronews снял репортаж о промышленных зонах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в репортаже рассказывается о проектах, реализуемых Агентством развития экономических зон при министерстве экономики в направлении развития ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны.

Сообщается, что современная инфраструктура, созданная в промышленных зонах, и применяемые налоговые льготы привлекают отечественных и зарубежных инвесторов, способствуя созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала.

Подробнее с репортажем можно ознакомиться по ссылке: https://www.euronews.com/video/2025/03/13/how-azerbaijans-industrial-zones-are-driving-investment-and-exports